Cooperação entre regiões europeias apontada como caminho para enfrentar desafios climáticos e digitais

A Madeira acolhe, esta terça e quarta-feira, o 6.º Encontro Transnacional do projecto europeu CEI BOOST, iniciativa dedicada à inovação sustentável, economia circular e transição digital, que reúne no Colégio dos Jesuítas cerca de 30 parceiros e representantes institucionais de 10 regiões europeias.

Na abertura do encontro, a directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, destacou a importância da cooperação entre regiões europeias para enfrentar os desafios climáticos e digitais, defendendo que territórios insulares como a Madeira podem afirmar-se através da inovação, sustentabilidade e partilha de conhecimento.

Também o presidente do conselho directivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Ricardo Faísca, sublinhou que a realização do encontro na Região reforça a integração da Madeira nas redes europeias de cooperação e inovação.

Integrado no programa Interreg Europe, o projecto CEI BOOST pretende impulsionar a economia circular através da aplicação de tecnologias emergentes e da promoção da dupla transição verde e digital. O projecto conta com um orçamento global de cerca de 2,6 milhões de euros e decorre até Maio de 2027.

Ao longo de dois dias, o encontro inclui sessões de trabalho, workshops, visitas técnicas e momentos de networking, envolvendo empresas, universidades, entidades públicas e centros de inovação regionais.