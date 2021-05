Sara Cerdas defende a importância da promoção e prevenção da saúde mental

A madeirense, Sara Cerdas, interveio hoje num evento organizado pela Comissão Europeia, no âmbito da Semana Europeia de Consciencialização para a Saúde Mental.

No evento sobre o impacto da pandemia COVID-19 e a necessidade de apoiar os cidadãos da União Europeia, eurodeputada alertou que a pandemia tem vindo a aumentar o número de doenças mentais, como depressão e ansiedade, deixando um alerta para a necessidade de “reconhecer a saúde mental e os seus efeitos a longo prazo é o primeiro passo”.

Não podemos dissociar a saúde mental do estado geral de saúde de um indivíduo. É fundamental abordar a saúde mental, consciencializar a população e profissionais de saúde e tratar a saúde mental de igual forma como são tratadas outras doenças. E é necessário ir mais longe. Os cidadãos precisam de ter acesso a sistemas de saúde acessíveis e eficientes, especificamente acesso a profissionais de saúde mental. O acesso ao tratamento é um direito e a saúde mental não difere de nenhuma outra doença. Sara Cerdas, eurodeputada.

Na sessão de abertura do avento, Sara Cerdas integrou o painel de oradores, que contou com a presença de Stella Kyriakides, Comissária Europeia com a pasta da saúde, Marta Temido, Ministra da Saúde - em representação da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, e Hans Henri P. Kluge, Diretor Regional para a Europa na Organização Mundial da Saúde (OMS).

No evento, a co-presidente do grupo 'coligação para a Saúde Mental e Bem-estar' defendeu ainda que o papel dos políticos "deve passar por trazer uma abordagem de uma só saúde e saúde em todas as políticas, extensiva à prevenção."

O evento, que decorre até às 18h está a ser transmitido em directo e tem objectivo de destacar o impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental.

Pode acompanhar através do link.