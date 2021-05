PS defende valorização do património histórico e cultural do Porto Santo

O candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, defendeu, hoje, a necessidade de valorização do património histórico e cultural, de modo a afirmar aquela ilha como "um destino turístico de excelência".

É preciso conservar a identidade porto-santense para manter a nossa memória e, também, para dinamizar a economia do turismo.

O candidato falava na sequência de uma visita realizada, esta sexta-feira (14 de Maio), na companhia de Paulo Cafôfo, à 'Casa da Serra' (um projecto criado por Lomelino Velosa a partir de uma propriedade herdada que data de 1764).

Miguel Brito aproveitou a ocasião para apontar críticas ao executivo camarário, referindo que o mesmo fez do património uma bandeira de campanha, mas, “até ao momento, não houve real valorização da imagem do destino, com foco na nossa identidade histórica e cultural”. A ação municipal “é de um amadorismo confrangedor”, atirou.

“Há uma história única do Porto Santo que precisamos contar a quem nos visita e isso deve ser feito com inovação, porque é percetível as motivações das pessoas para consumirem produtos culturais irrepetíveis e únicos”, acrescentou.

Por seu turno, o presidente do PS-Madeira considerou que “não podemos descurar, no mundo actual, o papel da tecnologia", por exemplo "para aumentar a realidade física dos lugares a visitar, maximizando a experiência dos turistas com mapas e roteiros interativos, facilmente acessíveis pelo smartphone e computador”.

A Câmara Municipal do Porto Santo, observou, “tem aqui uma falta grave ao não investir nesta área”.