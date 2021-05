Pedro Calado acredita na retoma gradual do atletismo

O Vice-presidente do Governo Regional marcou hoje presença na cerimónia de entrega de galardões e prémios 2020 da Associação de Atletismo da Madeira, onde aproveitou para deixar palavra de confiança na retoma gradual de toda a competição e de eventos desportivos na Região, após quase um ano de interregno.

Numa cerimónia em que disse sentir-se em família no Dia Internacional da Família, Pedro Calado, que já foi dirigente na Associação de Atletismo da Madeira, realçou o trabalho "notável" desta no desenvolvimento da modalidade.

Nas duas últimas décadas, recordou Pedro Calado, quase se triplicou o número de atletas, o que "é notável nua região como a nossa, uma ilha distante do continente", tendo ainda "triplicado o número de clubes" que se dedicam ao atletismo (54), reforçando o papel aglutinador da associação, também na angariação de muitos patrocinadores.

Recordando um ano em que "tivemos de parar todas as competições, neste momento e também fruto de tudo o que fomos fazendo ao longo do tempo, não quisemos condicionar a actividade económica na Região de forma muito significativa, temos tido um bom resultado no controlo da saúde pública, a vacinação está a correr muito bem e estamos a chegar, espero eu, ao final do período da pandemia e ao início da recuperação económica".

Por isso, Pedro Calado lembra que "começa a ser possível, também, fazermos novamente a organização de eventos desportivos", lembrando que amanhã dá-se início a um grande evento internacional de natação adaptada. "Em termos de atletismo estamos em condições de reiniciar toda a actividade", admitiu.

Sobre os planos que a pandemia atrasou, o governante lembrou a pista de atletismo no Funchal que estava a ser projectada, tudo suspenso tal como muitos projectos do Governo para as mais diversas áreas. "Foi um ano muito complicado", disse.

Assim, na procura de retomar os planos, "há um compromisso com a Associação de Atletismo para encontramos a melhor solução aqui no Concelho do Funchal, e vamos dar continuidade a esse trabalho", destacando ainda a pista do complexo da Ribeira Brava, envolvido num projecto de requalificação para torná-la apta a receber provas internacionais. Também o complexo desportivo de Câmara de Lobos não foi esquecido, dado que o seu uso tem sido efectivo.

Pedro Calado frisou que entre o apoio que é dado à AAM em várias vertentes, o Governo despende anualmente cerca de 300 mil euros, com frutos pois em todos os concelhos são realizados eventos envolvendo milhares de atletas.