“A nossa cidade precisa urgentemente de um novo rumo", diz Rui Barreto

O candidato da coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal do Funchal reuniu-se ontem, na sede do CDS Madeira, com dirigentes e autarcas centristas. Uma reunião de coordenação “histórica”, conforme assinalou o líder regional dos centristas.

Rui Barreto foi anfitrião do encontro e elogiou várias vezes o candidato, apelando à “humildade e ao espírito de equipa e de entreajuda” na coligação. “A nossa cidade precisa, urgentemente, de um novo rumo. Precisamos de novas políticas, de um projecto de futuro que devolva aos funchalenses o enorme orgulho na nossa identidade”, sublinhou.

O presidente do CDS-PP manifestou confiança na vitória da candidatura encabeçada por Pedro Calado, porque apresenta um “projecto alternativo e dá resposta ao desejo de mudança que os funchalenses sentem”.

“Queremos devolver o orgulho de ser funchalsense. Queremos voltar a ser a cidade mais limpa de Portugal. Uma cidade cosmopolita, moderna e inovadora”. Rui Barreto

Disse ainda sentir “entusiamo” e “bom acolhimento” por parte dos militantes do CDS relativamente à candidatura de Calado, sublinhado que a mesma “constituirá um marco de mudança para a cidade do Funchal”.

Barreto salientou também “excelentes qualidades profissionais e humanas” dos candidatos à Câmara e às Juntas de Freguesia, destacando, de forma particular, Margarida Pocinho que integra a lista da vereação e a Pedro Araújo, escolha da coligação para encabeçar a candidatura à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Já Pedro Calado apelou à união e convergência em prol da sua candidatura, lembrando que “estamos todos juntos – PSD e CDS - no mesmo projecto e vamos todos lutar pelo mesmo objectivo”.

“Da minha parte podem contar sempre com a máxima dedicação e com a máxima lealdade”. Pedro Calado

Garantiu que a candidatura 'Funchal Sempre à Frente' vai voltar a tornar o Funchal “numa cidade dinâmica, numa cidade mais limpa e preparada para os nossos filhos e para a nossa juventude”. E por fim criticou a governação actual que, no seu entender, está "de costas voltadas para o Governo”.