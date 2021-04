Rede Expressos reforça ligações

A Rede Expressos indicou ontem que está a reforçar o número de frequências, em todo o território nacional, na sequência da nova fase de desconfinamento que prevê o regresso às aulas presenciais dos estudantes universitários.

No comunicado divulgado, a Rede Expressos informa que as frequências relativas aos trajetos de acesso aos grandes polos universitários, como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Faro, Évora e Covilhã estão a ser reforçadas "perante as necessidades progressivas de mobilidade dos estudantes" e o mesmo acontece também nas ligações às capitais de distrito "para atender ao aumento da procura".

A Rede Expressos diz que está a colocar mais autocarros nas estradas de norte a sul de Portugal, tendo a circular diariamente mais de 200 viaturas, apesar das limitações de lotação dos veículos a dois terços.

De forma a assinalar o reforço da atividade, a Rede Expressos decidiu colocar no mercado 12.500 bilhetes promocionais por mês em várias cidades do país a cinco euros cada e lançou nova tarifa promocional a 9,5 euros.