PSD desmente apoio a Dinarte Fernandes

O presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Santana, Armindo Vieira, veio hoje a público desmentir que o seu partido tenha manifestado qualquer apoio a Dinarte Fernandes, recandidato à Câmara daquele concelho.

“É inaceitável que o actual presidente da Câmara Municipal de Santana venha a público mentir, dizendo que a Concelhia do PSD apoiava a sua recandidatura quando, em momento algum, tal aconteceu, até porque para isso era preciso que nos identificássemos com o seu projecto”, disse Armindo Vieira, sublinhando que esta declaração apenas "vem confirmar o incómodo, a insegurança e a desonestidade política de quem a proferiu”.

O PSD, adianta o social-democrata, apresenta às próximas eleições autárquicas “o seu próprio candidato, João Paulo Luis".

Armindo Vieira deixa ainda críticas à governação actual do município, estranhando que “apenas agora o actual presidente do executivo municipal se lembre de que é preciso trabalhar pelo concelho, de que é fundamental promover o turismo e potenciar as suas qualidades, algo que, pelos vistos, até agora não soube fazer”.

Tendências que o PSD promete "mudar em Santana, já nas próximas eleições autárquicas".