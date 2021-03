CDS confirma Dinarte em Santana e distancia-se do PSD

Dinarte Fernandes já não foge. O autarca vai mesmo encabeçar uma lista do CDS às eleições Autárquicas à Câmara Municipal de Santana, conforme revela o DIÁRIO na edição impressa deste domingo,

O que pode escapar é um eventual acordo de coligação entre centristas e social-democratas, confirmou ao DIÁRIO uma fonte oficial do partido liderado por Rui Barreto, corroborado por outras fontes social-democratas que o DIÁRIO contactou e que reafirmaram haver muita resistência em aceitar uma coligação, sobretudo pelo facto de não esquecerem as posições de confronto e desrespeito que o candidato teve enquanto edil.

Tudo porque a crispação voltou a ganhar mais um nível de perturbação quando, ontem, alguns órgãos de comunicação social anunciaram que estava fechado um entendimento político, inclusive adiantando que o director regional das Comunidades Madeirenses, Rui Abreu, seria o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal.

Mas a fonte do CDS adiantou ao nosso jornal que esse cenário está, para já, longe de estar selado não escondendo o profundo desagrado por assistir a um rol de informações que, acredita, têm origem na Rua dos Netos, o que está a criar atritos entre centristas e social-democratas que podem irremediavelmente acabar por fechar portas a acordos noutros concelhos nomeadamente no Porto Santo ou na Ponta do Sol. Se assim for, os centristas consideram que serão os social-democratas que mais têm a perder face às projecções que dizem ter na sua posse.

Dito por outras palavras, na Rua da Mouraria há quem já comece a ficar sem paciência para este tipo de “intrigas”, que ainda assim parece não beliscarem o bom relacionamento entre Miguel Albuquerque e Rui Barreto que centralizam os dossiers.