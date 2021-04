PSD destaca investimento do Governo Regional em habitação no Funchal

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o investimento realizado pelo Governo Regional em habitação no concelho do Funchal, nomeadamente no que se refere à construção e aquisição de novos fogos de habitação social e à reabilitação dos existentes.

Numa visita ao Bairro das Romeiras, em Santo António, o deputado Bruno Melim sublinhou que, "num tempo em que as necessidades de habitação aumentam, em virtude da forte crise económica provocada pela pandemia covid-19, o Governo Regional reitera as suas prioridades no investimento à Habitação, dotando o município do Funchal, não só mais fogos como também de mais condições de sustentabilidade e eficiência e dando mais e melhores condições a quem reside nestes fogos".

Como exemplos, apontou os 84 fogos recentemente construídos em São Gonçalo e o programa de reabilitação e de melhoria da eficiência energética que está a ser realizado no complexo visitado hoje, "com um custo de 1,3 milhões, e que chegará a mais de 100 fogos".

Neste último caso, vincou, "os trabalhos têm em vista uma melhoria do desempenho energético global, sendo uma das faces visíveis desta intervenção a colocação de painéis solares para o aquecimento das águas domésticas".

Segundo o deputado, o programa agora iniciado permite a redução da pegada ecológica, correspondendo, assim, a uma medida que permitirá "um ganho ambiental e uma diminuição substancial da factura eléctrica para os residentes".

"Esta é uma demonstração clara de que a governação do PSD cumpre as metas e objectivos que definiu aquando da apresentação do programa de Governo, contrariamente a algumas câmaras municipais que se preocupam com planos e estratégias, inclusive na área da habitação, mas que depois desinvestem nas entidades responsáveis por essa política a nível municipal", atirou em jeito de crítica ao actual executivo.

Bruno Melim foi mais longe ao acrescentar que, "passados 8 anos, as vereações lideradas pelo Partido Socialista limitaram-se a concluir os projectos deixados pela vereação do PSD, o que é manifestamente pouco para uma cidade com 3.800 agregados familiares com necessidades de habitação".