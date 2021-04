Açores organiza Conferência da Macaronésia dedicada aos Transportes

A Subsecretaria Regional da Presidência organiza uma Conferência da Macaronésia dedicada ao tema "O impacto dos Transportes no desenvolvimento sustentável da Macaronésia", que decorrerá quinta e sexta-feira, em formato 'online', no âmbito do Projeto Integra.

Numa nota enviada hoje às redações, o Governo Regional adianta que o Projeto Integra (Programa de Integração de Mercados e Desenvolvimento Económico e Social Regional da Macaronésia) "insere-se no Programa de Cooperação Territorial Interreg Mac 2014-2020", que visa "o fortalecimento da cooperação institucional entre as regiões da Macaronésia, através do desenvolvimento de uma estratégia conjunta em áreas de desenvolvimento económico, social e cultural".

Este projeto, que "vigorará até 2022, resulta de um compromisso ao mais alto nível político entre os Governos de Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores, sendo a Subsecretaria Regional da Presidência a parceira institucional do projeto", segundo a mesma informação.

Citado na mesma nota, o Subsecretário Regional da Presidência, Pedro de Faria e Castro, sublinha que "a projeção arquipelágica e atlântica dos Açores é evidenciada" pela centralidade do arquipélago no Atlântico "e, enquanto região Macaronésia, os transportes são um tema" que une as regiões e países "e merece ser debatido ao mais alto nível na procura de soluções comuns, ao nível dos transportes marítimos, aéreos ou terrestres".

O governante sublinha ainda que a promoção deste encontro "promove a Região Autónoma dos Açores junto dos atuais parceiros institucionais, impulsionando a sua aliança de cooperação em várias áreas de desenvolvimento dentro do espaço macaronésio".