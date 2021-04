Madeira atinge hoje as 50 mil doses de vacinas administradas contra a Covid-19

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil disse, esta manhã, depois de acompanhar o processo de vacinação de cerca de 1.200 elementos da comunidade educativa, que decorre no Madeira Tecnopolo, que a Região vai atingir hoje as 50 mil doses administradas. “Até ao fim de hoje teremos administradas 50 mil doses de vacinas na Região Autónoma da Madeira”.

O governante falou ainda do processo de testagem em curso junto dos alunos do ensino secundário e do 3.º ciclo, dizendo que “houve vários surtos na área da educação, num total superior a 500 casos, mas aqueles que foram positivos com teste PCR em Janeiro foram apenas 30 casos, cerca de 0,3%. Um número muito baixo em relação à população total”.

No primeiro trimestre do ano recebemos 49 mil vacinas. Durante o mês de Abril vamos receber cerca de 59 mil, entre vacinas das Pfizer e da AstraZeneca, e para o mês de Maio está prevista também a chegada das vacinas da Johnson & Johnson. “Isso vai dar um número muito superior às 200 mil vacinas”, observou, dizendo que “desde que elas estejam cá” todo o processo será muito rápido.