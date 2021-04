350 alunos do Porto Santo fazem teste de despiste à Covid-19

Mais de 350 alunos do Porto Santo estão a ser testados à Covid-19. O processo decorre no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, ao longo de toda a manhã desta segunda-feira, e vai ao encontro do que acontece também na Madeira e que visa o regresso presencial às aulas dos alunos do Ensino Secundário e do 3.º Ciclo.

Já esta manhã, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, explica que o processo decorre com normalidade e que pretende garantir “tranquilidade” no regresso às aulas.