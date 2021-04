Mulher esfaqueada em casa no Caniço

Uma mulher foi vítima de agressão com recurso a arma branca, esta manhã, numa residência localizada no sítio da Tendeira, no Caniço.

Ao que tudo indica, a senhora de 68 anos foi esfaqueada várias vezes na zona do abdómen, por um familiar. A vítima foi socorrida no local, por volta das 8 horas, pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela EMIR, no Caminho Velho da Tendeira.

Também a Polícia de Segurança Pública foi chamada à residência, tendo requerido uma ambulância para transporte do alegado agressor, que acabou detido e transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A mulher deu entrada no Serviço de Urgências em estado grave.