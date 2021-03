Dados do último trimestre de 2020 evidenciam efeitos negativos da pandemia na Madeira

O boletim trimestral relativo ao 4.º trimestre de 2020 divulgado esta tarde pela Direcção Regional de Estatística da Madeira revela como, nesse período, a Região continuou a ser penalizada pelas adversidades económicas geradas pelas medidas de contenção e controlo da pandemia de COVID-19.

"A magnitude da queda da atividade económica na Região Autónoma da Madeira (RAM), no período em análise, é evidenciada pelas quebras homólogas, verificadas em grande parte dos indicadores económicos e traduzida igualmente pelo desempenho do Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE), que manteve a tendência de queda ainda que menos acentuada que no trimestre anterior", sublinha a DREM.

Entre os dados agora compilados no Boletim Trimestral, a DREM recorda que no 4.º trimestre de 2020, a taxa de desemprego regional fixou-se nos 10,7%, o que representa um aumento trimestral de 2,1 pontos percentuais (p.p.) e homólogo de 3,7 p.p..

No que se refere à taxa de inflação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses, em 2020 foi de -1,4%.

"De acordo com os dados da SIBS, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático registaram, no trimestre em análise, uma quebra em termos homólogos de 4,2%, menos acentuada que a observada a nível nacional (-9,3%). No ano de 2020 este indicador recuou 10,3% na RAM", refere a DREM

Já no que se refere, ao saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na Região, este foi positivo no período em referenência (+94 sociedades), pois o número de constituições de sociedades (312) com sede na Região Autónoma da Madeira foi maior que o número de dissoluções (218). "A dinâmica na constituição e dissolução de sociedades foi superior à do período homólogo. No cômputo anual, a RAM teve um saldo positivo de 308 sociedades".

Banana e Vinho em queda

No sector da agricultura, a DREM refere que a comercialização de banana na primeira venda, no 4.º trimestre de 2020, registou uma variação negativa face a idêntico trimestre do ano anterior (-11,4%), o que contribuiu, para a queda anual de 2,0%.

Ao invés, a produção de ovos cresceu 42,9% face ao mesmo trimestre de 2019, o que impulsionou uma variação anual positiva de 4,2%.

Por sua vez, o abate de frango caiu 9,9%, o que não impediu um crescimento anual de 8,9%, mas já no que se refere ao valor da pesca descarregada, este aumentou 8,0% em termos homólogos.

Já a comercialização de vinho “Madeira” verificada no 4.º trimestre de 2020 registou uma variação negativa na quantidade (-16,8%) e no valor (-23,8%). O balanço anual também seguiu a mesma tendência com perdas de 17,0% e 21,6% na quantidade e no valor de primeira venda, respectivamente.

Menos 67,5% de passageiros

Nos últimos três meses do ano, o movimento de passageiros nos aeroportos da Região (Madeira e Porto Santo diminuiu 67,5% em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico que recuaram 65,6% e 65,9% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respetivamente.

No ano de 2020, o movimento de passageiros nos aeroportos caiu 65,2%, revelando as dormidas e os proveitos totais, por esta ordem, quebras de 66,1% e 68,1%. Por sua vez, no 4.º trimestre de 2020, o movimento de mercadorias nos portos caiu 7,3% em termos homólogos, recuando 10,4% no ano.