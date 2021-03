A esta hora, o trânsito flui com normalidade em direcção ao Funchal.

Regista-se apenas algum abrandamento junto aos semáforos existentes na Avenida Calouste Gulbenkian e na Avenida do Mar.

O mesmo cenário acontece na Rua Dr. Pestana Júnior, Rua Visconde Anadia e junto ao Teleférico da Madeira.

Verifica-se alguma lentidão na Estrada Luso Brasileira, assim como no acesso à via rápida nessa zona.

De resto, o fecho de algumas estradas está a provocar alguns constrangimentos, nomeadamente no Caminho do Palheiro, Caminho dos Pretos, Rua das Virtudes, junto à estação de serviço da Repsol, Caminho da Lombada e Largo da Fonte.

De notar que, de acordo com os editais publicados pela Câmara Municipal do Funchal, o trânsito está interrompido no Caminho Novo do Galeão, desde ontem até quinta-feira, 1 de Abril, por motivos de intervenção na faixa de rodagem, sendo apenas permitido a circulação de transportes públicos.

Há ainda interrupção de trânsito no Caminho de Santo António, junto ao n.º 253 de polícia, entre o nó da saída da via rápida, sentido Câmara de Lobos – Funchal, e o cruzamento entre o Caminho da Ponte e a Rua da Quinta do Leme, devido à empreitada de controlo e monitorização das redes de água associadas ao Sistema de telegestão existente no concelho do Funchal, da responsabilidade da AdF – Águas do Funchal.

Devido a esta interrupção, o acesso ao nó de entrada da Via Rápida, sentido Funchal – Câmara de Lobos, será assegurado a partir da Avenida das Madalenas.