“Todo o 'staff' educativo fica vacinado” esta semana

O secretário regional de Educação esteve, esta manhã, na Escola Secundária Francisco Franco a acompanhar o processo de testagem à Covid-19 dos alunos daquele estabelecimento de ensino. A Região prepara assim o regresso aos alunos do ensino secundário e do 3.º ciclo ao ensino presencial, adoptando para tal as medidas necessárias.

“Entendemos que fazia todo o sentido termos aqui um momento zero em termos da testagem relativamente aos alunos, para que na retoma das aulas presenciais, para o Ensino Secundário já na próxima quinta-feira, dia 8, e para o 3.º Ciclo na próximo segunda-feira, dia 12, possamos regressar com alguma tranquilidade”, disse o governante, recordando que todos os outros ciclos, que estiveram em regime presencial, “obviamente que também irão ser testados”.

Jorge Carvalho garantiu que todo o pessoal docente e não docente das nossas escolas fica vacinado até ao final da semana. Já foram vacinados 3.600 elementos da comunidade educativa antes da Páscoa e seguem-se, nos próximos dias, mais 6.000 pessoas.