23.900 vacinas da Pfizer chegaram hoje ao SESARAM

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou, esta manhã, que recebeu 23.900 vacinas da Pfizer. Referir que as mesmas chegaram à Região Autónoma da Madeira no passado sábado, dia 3, tendo ficado acondicionadas no aeroporto até posterior transporte. No mesmo dia, a Região recebeu 8.500 vacinas da AstraZeneca, sendo que essas foram transportadas de imediato.

De acordo com Martinha Garcia, diretora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, estas vacinas vão permitir “aumentar a taxa de vacinação e a velocidade de vacinação”.

Na terça-feira, os Serviços de Saúde da Madeira anunciaram que administraram mais de 46 mil vacinas contra a covid-19 na região entre 31 de Dezembro de 2020 e 28 de Março.

Já hoje o secretário regional de Saúde garantiu que serão atingidas as 50 mil doses de vacinas administradas.