Trânsito sem complicações em direcção ao Funchal

O trânsito flui com normalidade em direcção à cidade do Funchal, não havendo, para já, registo de complicações na estrada.

Há, contudo, um ligeiro abrandamento em alguns pontos mais críticos, como a VR1 de acesso ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, junto à Escola Horácio Bento de Gouveia, uma zona que regista grande movimento, sobretudo durante a manhã.

O mesmo acontece na via 25 de Abril, atrás da Escola Francisco Franco. Cenário idêntico verifica-se na Rua Brigadeiro Oudinot, junto ao Mercado dos Lavradores, devido à existência de semáforos.

A esta hora, a Avenida do Mar regista alguma lentidão junto à Praça do Povo e à rotunda da Autonomia, assim como na Avenida Calouste Gulbenkian, próximo aos Bombeiros Municipais do Funchal, em direcção à baixa da cidade.

Na Rua 5 de Outubro, mais concretamente junto à Rádio Popular, regista-se alguma espera devido à existência de semáforos naquela zona.

Quanto ao trânsito na Via Rápida, flui com normalidade, sem registo de demoras ou acidentes.