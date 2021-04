Madeira recebeu hoje o seu maior carregamento de vacinas

A Madeira recebeu hoje dois lotes de vacinas contra a Covid-19, num total de 31.900 doses da Pfizer e da AstraZeneca. Trata-se da maior entrega de vacinas até ao momento.

O lote de cerca de 8.500 vacinas da AstraZeneca foi entregue esta tarde no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Já o lote de 23.400 doses da Pfizer, que exige um processo especial de conservação no frio, chegou à Madeira mas apenas na segunda-feira será depositado na principal unidade hospitalar do arquipélago.

Até ao final do mês está prevista a entrega de mais dois lotes de vacinas: no dia 19 serão 17.600 doses da Pfizer e dia 29 mais 10.000 doses da AstraZeneca. No total, serão 59.500 vacinas no mês de Abril.