Madeira registou menos 90% de dormidas em Fevereiro

Em Fevereiro de 2021 contabilizaram-se na Madeira apenas 57 mil dormidas. Os dados da estimativa rápida do turismo, relativa ao mês em apreço e hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística, revelam que houve assim uma quebra de 90,3% relativamente a Fevereiro de 2020 e de 77,5% relativamente a Janeiro de 2021.

As quebras foram também notórias no total de hóspedes. Em Fevereiro de 2021, o sector do alojamento turístico deverá ter registado a entrada de 11,2 mil hóspedes, o que corresponde a uma variações de -88,8% relativamente ao mês homólogo de 2020 e de -76,0% em comparação com Janeiro de 2021.

Fonte DREM

A maiores quebras foram representadas por não residentes em Portugal (menos 92,4% dormidas e -79,8% no mês anterior), situando-se em 39,8 mil dormidas, enquanto que as de residentes em Portugal terão diminuído 73,7% (-57,8% emJaneiro) atingindo as 17,3 mil e representando 30,3% do total.

Segundo a DREM, "Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 6,8 mil, o que se traduz num decréscimo de 70,2% (-56,0% em Janeiro) estimando-se os hóspedes não residentes em 4,4 mil (recuo homólogo de 94,3%, mais pronunciado que no mês anterior em que foi de 81,6%)".

Em termos de mercados emissores de não residentes, foi o mercado britânico que registou a maior quebra em Fevereiro último: -96,2% de dormidas relativamente a Fevereiro de 2020. Seguiu-se o alemão com -92,1% e o francês com -89,8%.