Madeira é “benchmark de boas-práticas” no turismo

“Quando falamos com as outras regiões de turismo o nosso benchmark é a Madeira”, atesta Pedro Costa Ferreira, que acrescenta que, assim, “fica difícil exigir mais da Associação de Promoção da Madeira, porque a AP Madeira é neste momento o benchmark de boas-práticas na relação com os operadores turísticos portugueses.” É isto que, na sua opinião, proporciona os bons resultados no turismo que a região apresenta.

Na comitiva da APAVT vieram os oito operadores turísticos que mais programam o destino Madeira, que estão num “intenso trabalho de clarificação das regras de viagem, de clarificação, das regras de operação e sobretudo de optimização das regras de operação.” Da parte da APAVT, “olhamos para a operação turística de Verão para a Madeira e para o Porto Santo com uma enorme ambição de crescer”, tencionando “conseguir um novo recorde (de dormidas), porque a Madeira tem feito uma gestão da pandemia que traz muita confiança ao consumidor. Nunca a situação pandémica na Madeira esteve fora de controlo", assevera o seu presidente.



Já Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, avança que, num balanço feito à operação de Verão 2021 para a região, “podemos constatar que a Madeira e o Porto Santo estão na mira do mercado nacional, e isso deve-se ao enorme trabalho que está a ser feito pelos operadores turísticos e à coordenação da APAVT.” Ainda não é possível avançar números concretos, mas “dada a proximidade, podemos dizer que no início de Junho a operação está a correr bastante bem a nível de vendas”, conclui o governante.