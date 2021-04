PGR abre inquérito a CDS Madeira

Na sequência das notícias sobre as transferências feitas pelo actual financiador do Chega, César do Paço, para as contas pessoais de membros do CDS Madeira, como Rui Barreto, a Procuradoria Geral da República (PGR) abriu um inquérito para apurar se houve crime, avança o jornal Expresso na edição desta sexta-feira.

Em causa estão as transferências de cerca de cinco mil euros para as contas bancárias de Rui Barreto e de mais quatro membros do partido, num total de 29.880 euros provenientes de César do Paço, semanas antes das últimas eleições regionais que levaram o CDS para a coligação com o governo de Miguel Albuquerque.