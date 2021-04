Desaparecido regressou a casa passados 17 dias

Francisco Celestino Delgado, o homem de 41 anos que estava desaparecido na Ribeira Brava, regressou hoje ao apartamento.

O pai referiu ao DIÁRIO que o homem aparenta estar perturbado. “Estava com muita fome e disse que tinha estado estes dias num terreno na zona do Campanário”, explicou o familiar deste homem que esteve 17 dias sem dar notícias.

Tal como foi noticiado, Celestino deixou as chaves do apartamento e o telemóvel no carro e saiu sem levar nada.

Esta não é a primeira vez que o homem desaparece sem dar qualquer justificação à família.