Madeira é pioneira na telemedicina em Portugal

A Madeira vai dispor de um sistema de telemedicina no âmbito de um projecto promovido pelo UNINOVA - Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, indicou hoje a instituição, salientando que o arquipélago está a tornar-se uma "referência" europeia.

"A telemedicina, cuja introdução na região se tornou mais relevante na sequência da Covid-19, permite que uma grande parte da atividade do pessoal de saúde possa ser feita sem estar em contacto direto com os doentes", disse à agência Lusa Ricardo Jardim Gonçalves, responsável pelo desenvolvimento internacional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a que pertence o UNINOVA.

A Madeira é pioneira a nível nacional na instalação e na utilização de todas estas tecnologias (...) o que está a acontecer é que a Madeira está a se tornar a referência a nível europeu na aplicação destas tecnologias. Ricardo Jardim Gonçalves

O projecto de telemedicina integra a iniciativa "Madeira Digital Saúde e Bem-estar", que será apresentada ao público em 26 de Maio, no Funchal.

"Trata-se de um conjunto de actividades que colaboram para a transição digital na Madeira e que colocam a região, e Portugal, na linha da frente daquilo que se faz de melhor na área do digital", disse Ricardo Jardim Gonçalves.

Para além do sistema de telemedicina, que está a ser instalado, numa primeira fase, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e no Centro da Saúde do Porto Santo, o "Madeira Digital Saúde e Bem-estar" contempla ainda projetos na área dos dispositivos digitais de apoio à terceira idade e do registo digital de saúde.

Neste caso, o projecto designa-se "Smart4health" e visa criar um registo digital dos utentes interoperável ao nível europeu, de forma que possa ser acedido por qualquer serviço de saúde.

"Para a Madeira, isto é estratégico, não só para os residentes, mas principalmente por ser uma região de turismo", disse, considerando que, com o 'Madeira Digital' se está a "apoiar a região para que seja pioneira na área da saúde neste advento da transição digital."

Ricardo Jardim Gonçalves destacou, por outro lado, a "abertura e o apoio" do governo regional, de coligação PSD/CDS-PP, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

Os projectos do UNINOVA, que se afirma como "líder europeu na transição digital para a área da saúde", são financiados a 100% pela União Europeia, no âmbito do programa Horizonte 2020, e representam um investimento de cerca de sete milhões de euros.