PRR não significa ajuda imediata às empresas de turismo da Madeira

Em termos de apoios às empresas, “é absolutamente imperioso que haja um apoio específico ao sector do turismo, sobretudo num apoio mais imediato de saída à crise, o que não é possível muitas vezes encontrá-lo no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)" traçado para Portugal.

As afirmações são do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, que hoje participou, por videoconferência, nas jornadas parlamentares do PS-Madeira, organizadas no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Em resposta a uma pergunta colocada pelo deputado do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, que questionava de que forma as empresas ligadas ao sector turístico na Madeira poderiam ter acesso à ‘bazuca’ de 561 milhões de euros afectos à Região, Nelson de Souza adiantou que o PRR “é um programa de apoio a reformas e aquilo que estes sectores precisam não é, para já, de investimento estrutural", isto é, "precisam é de um apoio prévio de saída à crise”.

O ministro indicou então o programa ‘React’, que dota a Madeira de 80 milhões de euros, por ser “um instrumento muito mais adaptado a apoiar estes sectores”.

Há "muita cobiça aos milhões do PRR" na Madeira Paulo Cafôfo encerrou as jornadas parlamentares do PS-Madeira tecendo duras crítcas ao Governo Regional e à forma como o executivo madeirense tenciona aplicar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No PRR haverá possibilidade de apoio muito significativo para medidas de descarbonização, digitalização e capitalização para o turismo, o que não corresponde às necessidades mais imperativas destas empresas Nelson de Souza

Ainda em relação ao PRR, Nelson de Souza lamentou o facto do executivo madeirense não ter incluído as autarquias no plano de investimento, contrastando com aquilo que se passa a nível nacional, onde "entre 25 e 30% do PRR será aplicado pelos municípios, em questões de habitação e de respostas sociais".

Dinheiro do PRR não chega às autarquias da Madeira e obriga a endividamento no Funchal O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, lamentou hoje o "modelo fechado do Governo Regional" relativamente à aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Madeira.

Sobre os 5% do PRR destinados à Madeira, "aquilo que ficou entendido é que 4% da verba seria programada através de programas propostas e preparados pelo seu Governo Regional que totalizam os 561 milhões de euros". Os restantes 136 milhões de euros, "aquilo que se articulou desde o início, é que poderiam ser preenchidos pela candidatura de projectos da Madeira às medidas de âmbito nacional" e "na justa medida que sejam elegíveis”.