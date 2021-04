Cinco detidos com álcool e três sem carta nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve na última semana 10 condutores nas estradas da Madeira. Cinco foram detidos com álcool ao volante, 3 foram apanhados a conduzir sem carta de condução, 1 foi detido por condução sob o efeito do álcool e título de condução apreendido, em Santa Cruz, e outro por recusa em efectuar o teste de alcoolemia e sem habilitação legal, no Funchal.

Entre os dias 23 e 29 de Abril a PSP contabilizou também 34 acidentes de viação, que provocaram 14 feridos ligeiros.

Destes destacam-se 22 colisões, 9 despistes, 2 atropelamentos e 1 outro acidente não especificado.