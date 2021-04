UMa integra plataforma mundial de práticas e tecnologias agrícolas

A Universidade da Madeira, através do ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, passou a cooperar com o Serviço TECA - Technologies and Practices for Small Agricultural Producers, uma plataforma on-line que reúne práticas e tecnologias agrícolas bem-sucedidas para facilitar a troca de conhecimentos e ajudar os agricultores no campo, com guias técnicos.

Neste âmbito, o ISOPlexis contribuiu recentemente com duas técnicas, estando uma já disponível para consulta na página deste serviço.