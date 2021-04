"É provável" uma terceira ronda de testes aos alunos da Madeira

"É provável que volte a acontecer" uma terceira ronda de testes rápidos aos alunos da Madeira. Depois do processo que se iniciou no regresso às aulas presenciais - após as férias de Páscoa - e numa altura em que já se realiza uma segunda 'onda' de rastreio à Covid-19 junto da comunidade escolar, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, espera para ver "os resultados que se vão obter no final desta segunda ronda" de testagem. Depois, serão feitos os ajustamentos "que são necessários".

"Temos ciclos que vão terminar em períodos diferentes. Aquilo que pretendemos é acompanhar e monitorizar", porque dessa forma o Governo Regional irá saber ou não se estão criadas "condições de segurança e confiança para que as escolas possam estar a funcionar em pleno".

Agora com o alívio de algumas medidas restritivas, o governante acredita que "tudo vai correr dentro da normalidade e daquilo que é expectável", ou seja "com o rigor que tem sido mantido até ao momento por parte de toda a comunidade educativa, independentemente de termos horários mais ou menos alargados".

Toda a comunidade já interiorizou as diferentes medidas, sejam elas exteriores à escolas, sejam elas dentro da própria escola, porque o funcionamento das escolas é também uma responsabilidade colectiva e depende de todos nós. Encaramos este novo desconfinamento com essa tranquilidade, porque sentimos da parte de todos os intervenientes essa responsabilidade. Jorge Carvalho, secretário regional da Educação

Jorge Carvalho falava à margem da inauguração da Loja de Juventude do Carmo, em Câmara de Lobos, obra que custou sete mil euros muito à conta do trabalho voluntário "tanto dos jovens, como de familiares e amigos que nas diferentes áreas profissionais se disponibilizaram para colaborar e dessa forma dar o seu contributo para que este espaço ficasse tão aprazível como está".

A pequena intervenção neste espaço contíguo à Paróquia do Carmo teve várias fontes de financiamento, desde o Orçamento Regional, através da Direcção Regional de Juventude (DRJ), a programas europeus, mas na óptica de Jorge Carvalho o retorno será muito superior.

"Estes jovens que começaram como um grupo informal sentiram a necessidade de formalizar essa ligação, criando a associação, e a partir daí procurar nas diferentes instituições os apoios para os seus projectos e isso é que é importante realçar", destacou o governante, indicando que a Madeira conta actualmente com 43 associações juvenis no activo, o que "para a nossa dimensão é bastante significativo".