"A prática da democracia tem vindo a esquecer a essência de Abril", diz Idalina Perestrelo

"Infelizmente o caminho que a democracia tem tomado não é o que referenciei, a prática da democracia tem vindo a esquecer a essência de Abril. Mas eu continuo a acreditar e peço que qualquer cidadão activo também acredite. Vamos praticar a política de Abril", disse a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, na sessão solene da CMF, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.

No seu entender, "é honrando o 25 de Abril que devemos basear os nosso actos na governação".

"Praticar Abril com humildade, ética, respeito e valores são os valores que devem sustentar a prática de todo e qualquer cidadão eleito", refere.