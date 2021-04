Governo Regional recua nas medidas se houver aumento significativo de doentes internados

As medidas de contenção da pandemia, anunciadas, esta tarde, pelo presidente do Governo Regional da Madeira poderão ser revertidas , no caso de se verificar um aumento significativo de doentes internados nas unidades Covid e, sobretudo, nos cuidados intensivos.

Neste momento, o Hospital dr. Nélio Mendonça tem 12 doentes internados e apenas um nos cuidados intensivos, números muito abaixo da capacidade de resposta.

Miguel Albuquerque anunciou uma flexibilização das medidas, fruto dos resultados positivos do recolher obrigatório ainda em vigor, testagem e vacinação, mas deixou claro que se surgirem sutos possam pressionar a respostas hospitalar ou colocar em risco a população mais vulnerável, o governo pode recuar nestas medidas.

O presidente do Governo Regional foi questionado sobre a base legal para manter o recolher obrigatório - a partir do dia 3 de Maio ás 23 horas -, quando já não haverá um Estado de Emergência em vigor. Albuquerque garantiu que a Região tem poderes para decretar o recolher, sobretudo porque deverá haver declaração de calamidade ou contingência.

No entanto, reconhece que as questões constitucionais possam ser debatidas, mas sublinha que o objectivo principal é "proteger um direito maior que é a vida".

"Perdemos muito tempo a discutir o acessório e não o essencial e o essencial é termos uma base legal para decretar uma medida de contenção". Miguel Albuquerque

Sobre a presença de público nos espectáculos desportivos, ainda não será desta vez que as medidas serão alteradas.

O presidente do Governo Regional sublinhou a importância da vacinação e da testagem. No primeiro caso, 81.674 madeirenses já receberam, pelo menos, a primeira dose. Em Maio, a Madeira vai receber 46.800 doses da vacina da Pfeizer e acelerar o processo.

Os profissionais do turismo deverão ser os próximos a receber a vacina.

A testagem voluntária gratuita será incentivada.