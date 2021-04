PS-Madeira acusa Governo Regional de ignorar autarquias no PRR

O PS-Madeira critica a postura do Governo Regional relativamente à aplicação dos 561 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na voz do líder parlamentar dos socialistas, Miguel Iglésias diz-se muito preocupado com o contexto sócio-económico que se vive actualmente na Região, sobretudo devido ao aumento do número de desempregados.

"Os apoios do Governo Regional não foram suficientes", criticou o líder de bancada na intervenção que abriu as jornadas parlamentares do PS-Madeira, que decorrem no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Miguel Iglésias lamentou que o arquipélago apresente a "taxa de pobreza mais alta do país" e que "um em cada três madeirenses" passe por dificuldades, pelo que "o aumento das desigualdades não pode continuar", muito menos "a obra fácil de retorno duvidoso".

Além disso, o socialista questionou o executivo madeirense sobre a ausência da criação de um programa de emprego, que não está plasmado no PRR, tal como não aparecem apoios a outros sectores, nomeadamente agricultura ou pescas. O foco deveria, no seu entender, passar ainda pelo envolvimento dos municípios na aplicação destas verbas, mas "as autarquias madeirenses foram ignoradas".

Iglésias estabeleceu ainda uma comparação com os Açores, que vai aplicar 20% do seu plano no tecido empresarial.