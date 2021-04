Governo Regional investe 125 mil euros para recuperar três zonas balneares na Madeira

O Governo Regional vai canalizar cerca de 125 mil euros para melhorar três zonas balneares do Norte da Madeira, nomeadamente as Piscinas Naturais do Seixal, Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial e Complexo Balnear de São Jorge. O acordo foi celebrado em Conselho de Governo, esta quinta-feira, com a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira através de três contratos-programa.

Tendo em vista a época balnear de 2021, o executivo madeirense olha para a necessidade de reabilitar as infra-estruturas, zonas exteriores e equipamentos destes três espaços. Nas Piscinas Naturais do Seixal, as verbas são canalizadas "de forma a garantir a sua conservação, segurança e bom funcionamento". A comparticipação financeira não excederá o montante máximo de 13 mil euros.

No caso Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial, os 18.300 euros asseguram "os trabalhos de recuperação e melhoramento" deste espaço, "considerando a necessidade de reabilitar" e "torná-lo acessível a toda a população".

Já a reformulação do Complexo Balnear de São Jorge leva a maior fatia: 94.549 euros para garantir "a conservação, segurança e condições para o funcionamento deste empreendimento".