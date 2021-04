CMF destaca adesão "significativa" às comemorações do 25 de Abril

A Câmara Municipal do Funchal assinalou o 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, através de uma série de iniciativas on-line este fim-de-semana. Em jeito de balanço, o executivo destaca hoje a adesão "significativa" às diferentes acções.

A Câmara Municipal do Funchal considera significativo, mesmo em tempos de pandemia, continuar a celebrar a Revolução dos Cravos, esta data onde se recorda a importância da liberdade no país, tal como se tornou tradição no município.

No passado sábado, dia 24 de Abril, pelas 21 horas, a intervenção artística 'Mulheres de Abril' e o Concerto Comemorativo da Revolução do 25 de abril, foram transmitidos em directo na página de Facebook da autarquia. Esta iniciativa contou com cerca de 6.100 visualizações, revela a CMF em nota de imprensa.

A intervenção foi realizada pelas intérpretes Sara Cíntia, Laura Aguilar e Isabel Martins, que declamaram poemas de várias escritoras portuguesas conhecidas pela sua luta pela liberdade, tais como Sophia de Mello Breyner, Maria Velho da Costa e Natália Correia.

Este evento teve como mote ‘Mulheres de Abril, a Cantar Abril, em Abril’, numa alusão ao projecto ‘Mulheres de Abril’, iniciado em 2018, que compila relatos, na primeira pessoa, de mulheres antifascistas, a respeito da sua história de resistência e de luta contra a ditadura.

O Concerto Comemorativo, emitido a partir do Salão Nobre da CMF, reuniu um repertório de músicas de intervenção e de músicas originais da vocalista Alexandra Barbosa, acompanhada musicalmente por Duarte Pereira no Cajón e por Beto Madeira na guitarra.

Já pela meia noite, a autarquia transmitiu outra intervenção preparada para assinalar a data, uma adaptação e dramaturgia de Sandro Nóbrega, a partir do texto 'A Noite', de José Saramago, que retrata os episódios da noite de 24 para 25 de Abril de 1974.

A Associação Grupo de Amigos do Teatro em coprodução com o Teatro Municipal Baltazar Dias, executou a peça 'D’A Noite à madrugada', que, de acordo com a mesma nota, alcançou 1.400 visualizações.