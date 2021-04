Verbas do PRR deviam dar oportunidade à Madeira de reforçar o capital social do Banco de Fomento

Pedro Calado esclarece que “através do Sr. Ministro do Planeamento, foi-nos transmitido que há uma verba que foi transferida, por força do Plano de Recuperação e Resiliência, para o Estado-membro Portugal, que dá a oportunidade de reforçar o capital social”, sendo que “aquilo que nós transmitimos é que se essa verba vem para todo o Estado Portugal, e que será utilizada para reforço do capital social do Banco de Fomento, essa verba terá de ser repartida considerando as duas regiões autónomas.”

“Para a nossa percentagem de pertença ao Banco de Fomento deveria ser utilizada parte dessa verba, e não obrigar a Madeira a transferir parte do seu orçamento regional para pagar a sua participação”, afirmava o vice-presidente do Governo Regional, à margem de uma visita às obras de requalificação do Hospital dos Marmeleiros este sábado.



Desde Novembro de 2020 que a Madeira manifesta intenção de fazer parte do capital social do Banco de Fomento, estando Pedro Calado a aguardar uma reunião com o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, “para concretizarmos essa pretensão.”