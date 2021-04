"Estamos a dar o nosso melhor" foi a primeira declaração do secretário regional de Economia, Rui Barreto, dirigindo-se aos presentes (25 empresários) na cerimónia da entrega de apoios ao financiamento realizada no Salão Nobre do Governo Regional.

Oportunidade para lembrar que só em apoios à economia afectada pela pandemia de Covid 19 a Região já entregou cerca de 168 milhões de euros, em particular aos sectores de turismo, comércio e restauração.

Destacou o facto da Região twr sabido equilibrar "a gestão da saúde pública com a economia", e reafirmou que "muito bravamente o Governo Regional da Madeira tomará decisões seguras e prudentes" para aliviar ainda mais a economia.

Criticou as instituições nacionais e europeias por não terem tido a devida rapidez nas ajudas, caso contrário "se tivéssemos a solidariedade nacional e europeia, mais teríamos feito", afirmou.

Também presente na cerimónia, o vice presidente do Governo Regional, Pedro Calado, destacou "o trabalho excelente" do IDE ao revelar que "quase 90%" das 1860 candidaturas foram contempladas com o apoio de 85%, dinheiro já disponivel que equivale a mais de 25 milhões de euros dos 29 milhões destinados a apoiar o financiamento.

Revelou ainda que nos próximos 3 anos a Região conta receber 1900 milhões de euros ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, a apresentar esta tarde.

À chegada Rui Barreto 'fintou' os jornalistas que o aguardavam junto da entrada principal, tendo entrado por outro acesso. Ao contrário do presidente do IDE, Duarte Freitas, que não se importou de passar pelos jornalistas.