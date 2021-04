Trovoada poderá estar de regresso à Madeira este sábado

Neste sábado, 24 de Abril, o tempo na Madeira estará sob a influência da depressão Lola, pelo que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu geralmente muito nublado e aguaceiros, que podem ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas.

O vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) a predominar de Oeste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas zonas montanhosas, por vezes com rajadas até 75 km/h.

A registar também uma pequena descida de temperatura.

Relativamente à agitação marítima, recorde-se que está em vigor um Aviso Amarelo emitido pelo IPMA, que perdura até ao meio-dia de domingo, dia 25 de Abril. Aguardam-se por ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de elevação na Costa Norte e Porto Santo.

Na Costa Sul da ilha da Madeira, a agitação marítima também irá aumentar, com ondas de Oes-Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros.

Entretanto, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

