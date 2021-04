BPF promove webinar sobre soluções de capitalização para apoiar as empresas da Madeira

O Banco Português de Fomento convida as empresas e empreendedores da Região Autónoma Madeira a participarem no webinar “BPF: Soluções de Capitalização para apoiar as empresas da Madeira”, que irá decorrer no próximo dia 22 de Abril, às 15h00.

Promovido em parceria com o IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira, a iniciativa pretende dar a conhecer os instrumentos financeiros de capital, operacionalizados pelo Banco Português de Fomento, para apoiar o empreendedorismo e o reforço da capacitação empresarial das empresas da Região Autónoma da Madeira, especialmente no que respeita a projetos de expansão, internacionalização ou inovação.

A sessão de abertura e boas-vindas estará a cargo de Rui Barreto, secretário regional da Economia do Governo Regional da Madeira e Duarte Freitas, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira.

Marco Neves, administrador executivo do Banco Português de Fomento, apresentará os instrumentos financeiros de capitalização, com recurso a financiamento de fundos europeus estruturais e de investimento, geridos pelo BPF e disponibilizados para apoiar o tecido empresarial português.

Pedro Magalhães, diretor de Capital, Dívida e Desenvolvimento de Negócio do BPF, dará a conhecer as Linhas de Financiamento a Business Angels (BA) e Fundos de Capital de Risco (FCR), abordando as suas características gerais, âmbito de atuação, critérios de investimento, procedimentos de candidatura, entre outros aspetos relevantes. Após a apresentação, haverá oportunidade para conhecer o testemunho da Mindprober, que irá partilhar a sua experiência no acesso a estes instrumentos, seguindo-se um breve período de Q&A, no qual estarão também disponíveis as Entidades Veículo de Business Angels - cuja atividade de investimento nas PME, é equiparável à dos operadores de capital de risco -, para responderem a eventuais questões que possam surgir por parte do público deste encontro.

O encerramento do webinar será realizado por Carlos Soares Lopes, presidente executivo da Startup Madeira, e Emília Alves, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional da Região Autónoma da Madeira.

O evento é gratuito, mas requer inscrição prévia através do seguinte link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_FnBcOkhXQ3aVGyiYmSlB1Q