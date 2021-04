O secretário regional da Economia participou, esta tarde, num webinar promovido pelo Banco Português de Fomento, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, sobre soluções de capitalização para apoiar as empresas da Madeira.

Falando para mais de 370 participantes, o governante defendeu que as “boas ideias e bons investimentos não se devem perder por falta de capital”.

Rui Barreto referia-se concretamente a dois instrumentos inovadores - o Business Angels e o Fundo de Capital de Risco -que podem "ajudar empresas que, tendo boas ideias e precisam de capital", para desenvolver os seus projectos.

O Banco Português de Fomento (BPF) recebeu cerca de 2,9 milhões de euros atribuídos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE). Verba essa, proveniente de fundos comunitários, que vai ser colocada em mercado para investimento em empresas e projectos inovadores da RAM.

“O Governo tem vindo a constatar que algumas empresas, que têm viabilidade económica e projetos sólidos, estão a atravessar problemas circunstanciais na sua tesouraria devido à redução da atividade económica e precisam de capitalização”, sublinhou o governante, referindo também que "o montante agora disponibilizado pelo executivo regional, através do IDE, deverá ser conjugado com incentivos ao investimento que deverão ter uma componente de fundo perdido mais acentuada”.

"O Banco Português de Fomento pode investir directa ou indiretamente, via Business Angels ou via Fundo de Capital de Risco, sendo que os clientes finais são todas as empresas da Região que pretendam desenvolver projectos inovadores nos mais variados sectores de actividade", adiantou.

Rui Barreto explicou que "o BPF tem a responsabilidade de alavancar capitais regionais e depois estes fundos serão investidos nas empresas madeirenses por via do Business Angels ou do Fundo de Capital de Risco".

O Business Angels é um investidor informal de capital de risco. "Por norma, são indivíduos que investem do seu próprio dinheiro em empresas e que possuem conhecimento e experiência de gestão que podem colocar à disposição das empresas".

Por outro lado, os fundos de capital e risco são entidades formais, que "apostam em empresas mais avançadas no seu ciclo de vida, visando sobretudo operações de expansão ou crescimento do negócio".

Rui Barreto lembrou ainda que com a chegada das verbas do PRR e do REACT, durante este ano, o Governo Regional espera poder contar com “o apoio do Banco de Fomento, para que essas verbas possam chegar a bons projectos e para que, na retoma económica, as empresas sigam na dianteira e com isso manter os postos de trabalho”.