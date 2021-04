Apesar da controvérsia instalada, os serviços internacionais e a Zona Franca da Madeira registaram crescimento de 7,8% em postos de trabalho directos em 2019, face ao ano anterior. Ao todo, o CINM garantia emprego a mais de 3 mil pessoas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 24 de Abril.

Igualmente em destaque neste sábado a polémica que envolve o secretário regional da Economia. Ricardo Vieira diz que o líder do CDS arranjou “um expediente” ao fugir do “aperto da lei”. Já Barreto recusou comentar novos dados sobre o empréstimo de 2019. Um assunto para ler nas páginas 2 e 3 do nosso matutino.

Também em destaque "Youtuber famoso alvo de perseguidor na Madeira", um caso para descobrir na página 7.

Na Saúde, "Doenças do aparelho circulatório matam cada vez mais" (leia tudo na página 8).

Os números da covid-19 estão na 11, com a Madeira a contabilizar 259 casos activos. A testagem massiva arranca na segunda-feira (p. 10)

Tudo isto e muito mais poderá ler este sábado no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Já sabe que agora pode ainda encontrar o MAIS DIÁRIO, o nosso vespertino on-line, que chega depois das 17 horas, todos os dias da semana.

Tenha um excelente fim-de-semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.