Novo embaraço de Rui Barreto volta a perturbar coligação

Rui Barreto, o líder do CDS/PP-Madeira, omitiu, ao Tribunal Constitucional, na declaração de rendimentos de 2019, o empréstimo que recebeu de César do Paço, financiador do Chega. São as reacções e os ecos desta nova polémica que fazem manchete na edição desta sexta-feira, 23 de Abril, do seu vespertino MAIS DIÁRIO.

Sobre esta situação, o também secretário regional da Economia remete-se ao silêncio.

"Não sei de nada”, diz, por seu lado, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional do e PSD-Madeira, parceiro de coligação do CDS.

Já o PS pede a demissão do governante e fala em “embaraço nacional”.

Contamos-lhe também que, no abstracto, a violação da lei da transparência prevê, no limite, perda de mandato, demissão ou destituição judicial.

Finalmente, um inquérito ‘on-line’ do DIÁRIO revela contestação ao centrista e ao partido.

Há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 18 páginas.

Amor à camisola em tempos de pandemia

Hoje, Dia Mundial do Escutismo, dirigentes e jovens escutas madeirenses abordam desafios e dificuldades.

Gastronomia em foco

Jantar harmonizado com vinhos regionais no final da 1.ª temporada do evento gastronómico ‘Sente-se’.

Receio na comunidade no Reino Unido

Emigrantes madeirenses estão apreensivos com nomeação de representante fiscal.

Testes grátis à covid-19

A testagem gratuita à covid-19 começa em 26 das 65 farmácias da Região.

