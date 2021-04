UMa e Assembleia vão realizar debates

A Universidade da Madeira (UMa) vai retomar o protocolo de colaboração com a Assembleia Legislativa da Madeira, confirmou o Reitor da Universidade da Madeira, no final da audiência de apresentação de cumprimentos com o Presidente do parlamento madeirense.

Sílvio Fernandes adiantou que estão a ser pensados debates temáticos com interesse para a sociedade, abertos ao público.

“O desenvolvimento da Madeira, questões políticas relacionadas com o mar, com o ambiente, com o desenvolvimento do ensino superior e com a cultura” são alguns dos temas que podem dar origem a debates alargados, que têm por finalidade melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar a economia.