CMF debate forma como o ensino foi afectado pela pandemia

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, no próximo dia 19 de Abril, através das plataformas digitais, a 5.ª edição da Conferência 'Des(a)fiar a Escola'.

Este é o maior evento anual promovido pela edilidade com o intuito de debater a escola, desafiando toda a comunidade educativa para esta reflexão, e dando visibilidade a diferentes experiências educativas que estejam a ser levadas a cabo no território

A participação na conferência é gratuita e a mesma será transmitida nas redes sociais da CMF, nomeadamente no Facebook.

Câmara Municipal do Funchal Câmara Municipal do Funchal, Funchal (Funchal, Madeira). 33K likes. Página oficial da Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia lembra a todos aqueles que necessitam ter a formação certificada, que é obrigatório fazer inscrição prévia em https://pem.cm-funchal.pt, até ao próximo dia 18 de Abril.

Com início marcado para as 9 horas, a sessão de abertura contará com a presença de Madalena Nunes.

A vereada com o pelouro da Educação na CMF adianta que “este ano, a temática central acaba por recair sobre a forma como o ensino foi afectado pela pandemia".

"O que procuramos é reflectir sobre a capacidade de adaptação dos professores, dos alunos, e também dos próprios estabelecimentos de ensino a esta nova realidade”

O dia de trabalhos vai compreender quatro painéis.

O 'painel I', intitulado 'Olhares que des(a)fiam', convoca-nos a reflectir sobre o impacto da pandemia nos processos de ensino e aprendizagem e na reinvenção das propostas educativas inovadoras já implementadas, pelo olhar de José Matias Alves, Marco Bento, Ângela Morais, Ana Cláudia Cohen e Gisélia Piteira.

No 'painel II', sob o tema 'Aprender em tempo de pandemia', será o momento de dar palco à participação dos alunos e das alunas de vários anos de escolaridade - desde o 1º ciclo até ao ensino universitário - que irão partilhar a sua percepção sobre todas as mudanças decorrentes da pandemia e de que forma isso os afectou no dia-a-dia.

Por sua vez, o 'Painel III', intitulado 'Pandemia e Direitos da Criança', visa reflectir sobre o efeito da pandemia na concretização dos direitos da criança, contando com a intervenção de Rosário Framhouse, Presidente da CNPDPCJ nacional, Beatriz Imperatori, Directora Executiva da Unicef Portugal, e Madalena Nunes, vereadora da Câmara Municipal do Funchal.

Por fim, o 'Painel IV' – 'Desafios de ensinar', permitirá fechar esta reflexão com o testemunho de professores e professoras sobre os desafios de ensinar, antes e durante a pandemia.

Associado também à 5ª edição do 'Des(a)fiar a Escola' está o espetáculo 'PROFESSAR', que poderá ser assistido através da plataforma Ticketline Live Stage de 21 a 23 de Abril, tendo um custo de 5 euros.

Este é um espectáculo de Lígia Soares e Sara Duarte, Teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser, em co-produção com o São Luiz Teatro Municipal, e que coloca em palco nove professores e outros agentes da educação expondo uma multiplicidade de questões ligadas à educação, mais especificamente à escola.