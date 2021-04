1,4 milhões de toneladas de mercadorias movimentados para as ilhas através do Porto de Lisboa

O Porto de Lisboa registou em 2020 um total de 1,4 milhões de toneladas na movimentação de mercadorias com as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, representando 15% do total de mercadorias movimentadas no Porto de Lisboa.

Do total da carga contentorizada movimentada na Região Autónoma dos Açores, 60% tem origem ou destino no porto de Lisboa, enquanto que na Região Autónoma da Madeira, esta quota sobre para 88%, posicionando Lisboa como o porto nacional líder neste tráfego.

Entre as mercadorias mais movimentadas, destaque para os produtos destinados ao consumo alimentar, como leite e natas, frutas e legumes e outros preparados alimentares, bem como produtos para transformação como madeiras em bruto.

Durante a pandemia, o volume de carga movimentado com as Regiões Autónomas, com especial relevo no abastecimento alimentar de e produtos relacionados com a saúde, revela a importância estratégica do Porto de Lisboa, não só no continente, como para a Madeira e Açores". José Castel-Branco, Conselho de Administração do Porto de Lisboa

Actualmente, operam no Porto de Lisboa cinco linhas regulares com regularidade semanal que garantem as ligações entre Lisboa e as Regiões Autónomas, Açoreana (do grupo Bensaúde), Açores Expresso (Transinsular), Madeira Expresso (Transinsular), Tráfego da Madeira (Grupo Sousa), Tráfego dos Açores (Grupo Sousa), tendo totalizado 313 escalas, em 2020.