Iniciativa 'Porto Santo Sem Lixo Marinho' recolhe quase duas toneladas de detritos

Terminou hoje, dia 22 de Abril, a iniciativa ambientalista 'Porto Santo Sem Lixo Marinho', que decorreu esta semana na Ilha Dourada.

No total “conseguimos recolher 1.800 quilos, portanto quase duas toneladas [de detritos]”, revelou ao DIÁRIO a vereadora na Câmara Municipal do Porto Santo, Sofia Santos.

Esta iniciática envolveu várias pessoas e entidades, entre os quais os tripulantes do navio 'Kraken' e cerca de 80 elementos da comunidade local, incluindo os grupos da FAP, CAO e CPCJ.

O programa culminou com uma ida a praia para celebrar o Dia Internacional da Terra e o Dia do Património Geológico, que conforme sublinhou Sofia Santos, "se interligam na conservação dos recursos naturais e na sua importância para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do nosso planeta".