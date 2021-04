EasyJet promove rota para o Funchal a partir de Lisboa e Porto

É com o objectivo de 'uma escapadinha' que a easyJet está a promover o destino Funchal, com partidas de Lisboa e do Porto, após alguns meses com actividade reduzida.

"O Funchal promete ser o destino ideal para fazer caminhadas ou para relaxar, uma região perfeita para conhecer a natureza e toda as suas envolventes. Os voos para a ilha vulcânica já se encontram disponíveis e o preço de ida varia desde 41 euros por pessoa", refere nota da companhia aérea.

Além disso, é dada atenção também a Ibiza, "com uma paisagem deslumbrante e com um ambiente descontraído". "Com águas transparentes e a temperaturas agradáveis, este destino de praia tem voos disponíveis a partir do Porto e os preços da viagem de ida vão desde 30 euros por pessoa", refere em nota à comunicação social.

Os meses de verão estão a chegar e por isso, queremos proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de voltar a voar para destinos que lhes dizem muito, como é o caso do Funchal e de Ibiza. Encontramo-nos em fase de retoma e para que lhes seja possível planear as férias deste verão em destinos com natureza e praia, a easyJet apresenta mais de uma centena de lugares sempre a preços acessíveis. José Lopes, Director Geral da easyJet para Portugal

A companhia aérea indica ainda que "os clientes e tripulantes continuam a ser a maior prioridade da easyJet", pelo que continuam a ser seguidos uma série de procedimentos de segurança a bordo. "Isto inclui a desinfecção diária da cabine, sendo eficaz na proteção contra o coronavírus por pelo menos 24 horas e também o uso obrigatório de máscara para clientes e tripulantes. Todos aviões easyJet estão equipados com filtros HEPA, semelhantes aos usados em hospitais e que filtram 99,97% vírus e bactérias que possam ser transportados através do ar na cabine", explica.