Bebé ficou trancado no interior de um carro no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, há pouco, para procederem à abertura da porta de um carro, uma vez que um bebé ficou trancado no interior do mesmo.

Uma viatura deslocou-se ao parque de estacionamento junto ao hotel Pestana Carlton, tendo havido necessidade de se partir o vidro traseiro. Uma avaria no comando da viatura fez com que esta se trancasse e não voltasse a abrir.