Tome nota da agenda desta sexta-feira, 23 de Abril

09:30 – Comissão debate Lei das Finanças Regionais

Prossegue, esta sexta-feira, na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, a análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

10:00 - Webinar ‘O Turismo e a Revitalização Económica das RUP’

O Europe Direct Madeira organiza o webinar ‘O Turismo e a Revitalização Económica das Regiões Ultraperiféricas’, um debate em torno deste importante sector de actividade no desenvolvimento económico e social da União Europeia, que representa 25% do PIB da Região Autónoma da Madeira.

O evento será moderado pelo jornalista Cesário Camacho e contará com a participação das deputadas ao Parlamento Europeu, Claúdia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas, o CEO do grupo PortoBay Hotels & Resorts, António Trindade e o Chefe da Equipa Política da Representação da Comissão Europeia em Portugal, João Faria.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição electrónica (gratuita) em http://europedirect.aigmadeira.com

10:00 - Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, pelas 10 horas, junto ao cais da vila da Ribeira Brava. A iniciativa terá como porta-voz a deputada Olga Fernandes.

10:30 – Presidente da Assembleia recebe cidadãos e reitor em audiência

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 10:30, o grupo de cidadãos promotores da petição ‘Pelo Direito à Cultura dos Madeirenses e Porto-santenses’. Mais tarde, pelas 11 horas, recebe o recém-empossado Reitor da Universidade da Madeira, José Sílvio Moreira Fernandes.

10:30 - Iniciativa GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza, pelas 10:30, uma iniciativa política junto ao Centro de Saúde de Machico.

11:00 - IDE promove cerimónia de validação dos contratos do SI Funcionamento

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, realiza, no salão nobre da vice-presidência do Governo Regional, a sétima cerimónia pública de validação dos termos de aceitação dos contratos do sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’. A cerimónia contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.

12:00 - Protocolo entre a Região e a Associação Nacional de Farmácias

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, à cerimónia de assinatura do protocolo entre a Região e a Associação Nacional de Farmácias, tendo em vista a implementação, através das farmácias da Região de serviços de testagem gratuita para SARS-CoV-2 aos cidadãos residentes na Região Autónoma da Madeira.

15:00 - Apresentação Plano de Recuperação e Resiliência Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado apresenta a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência Madeira, numa conferência de imprensa, que tem lugar, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Governo Regional.

17:00 – Iniciativa JPP

O Juntos Pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política na ‘Volta dos Canhas’ (Estrada Regional 222). Élvio Sousa será o porta-voz desta acção.

CULTURA

11:30 - Secretário Regional de Turismo e Cultura no Museu Quinta das Cruzes

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente no Museu Quinta da Cruzes, no âmbito do 'SketchTour - Portugal Reload', uma iniciativa dos 'Urban Sketchers' e do Turismo de Portugal, que conta com o apoio da Associação de Promoção da Madeira nesta deslocação à Região. Presentes vão estar igualmente os participantes no evento: o sketcher anfitrião Luís Araújo, a sketcher francesa Charline Moreau e a escritora Marcela Costa.

14h30 - Ciclo de conferências ‘Conversas à Tarde…’

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), Humberto Vasconcelos, abre o ciclo de conferências ‘Conversas à Tarde…’, que assinala o Dia Mundial do Livro. Esta primeira iniciativa, que decorrerá no auditório da SRA, é subordinada ao tema ‘A agricultura madeirense na literatura’ e contará, também, com o lançamento do almanaque ‘A Corriola’, uma publicação da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), que enaltece a sabedoria e experiência popular.

17:00 - Apresentação do livro ‘As Aventuras de Herculina’

O Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal, leva a efeito a apresentação do Livro, ‘As Aventuras de Herculina’, de Fernanda Gama.

O evento, que assinala o Dia Mundial do Livro, realizar-se-á na biblioteca municipal, às 17 horas e será transmitido em direto através do Facebook da biblioteca.

A apresentação estará a cargo da radialista e atriz Celina Pereira e contará com a presença do Coordenador Regional da ASPP, Comissário Adelino Camacho e do actor e encenador Sandro Nóbrega.

DESPORTO

17:30 -Madeira SAD vs. Benfica

O Madeira SAD recebe o Benfica em jogo da I Divisão nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Funchal.

18:30 - FC Porto vs. CAB

O CAB defronta o Porto, no playoff da Liga Masculina de Basquetebol, que será disputado na Dragão Arena.