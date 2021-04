Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 21 de Abril

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Albuquerque visita obras de conservação e restauro da Sé

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, as obras de conservação e restauro dos tectos mudéjares da Sé.

Susana Prada no Porto Santo

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais Alterações Climáticas, Susana Prada, estará na ilha do Porto Santo numa acção de repovoamento do coelho bravo. Trata-se de uma resposta ao surto de Doença Hemorrágica Viral (DHV), que afectou a população de coelhos bravos naquela ilha. A iniciativa decorre, pelas 12 horas, no Centro Cinegético das Chapas.

TáxisRam em conferência de imprensa

A direcção da Associação TáxisRam irá realizar, pelas 16 horas, uma conferência de imprensa, junto à Câmara Municipal do Funchal.

Entrega de certificado Madeira Safe to Discover

A cerimónia de entrega de certificado Madeira Safe to Discover ao Hotel Aquanatura e Madeira Nature Experience, decorre, pelas 16h30, no Porto Moniz. A iniciativa contará com a intervenção do director executivo da APM, Nuno Vale, e do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.