Capitania do Funchal avisa para agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima e lança o aviso para agitação forte.

Na sequência da passagem da depressão Lola, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Madeira sente efeitos da depressão Lola ao final da tarde desta quinta-feira Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no sábado e no domingo.

Vento: Moderado a fresco, sendo por vezes muito fresco.

Visibilidade: Boa a moderada, temporariamente moderada a fraca durante a noite.

Ondulação Costa Norte: Ondas de 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de 3,5 a 4,5 metros.

Ondulação Costa Sul: Ondas de 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.