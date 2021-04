Tome nota da agenda para este sábado, 17 de Abril

09:00/24:00 - Intervenção na rede de água e ‘corte’ de trânsito em S. Pedro

A circulação rodoviária na Rua dos Aranhas, Rua da Carreira e na Rua Nova de São Pedro, na freguesia de São Pedro, no Funchal, estará interrompida, entre as 9 horas e meia-noite deste sábado, em virtude da realização de trabalhos de reparação da respectiva rede de água.

11:00 – Visita às obras da Quinta do Leme

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitam, pelas 11 horas, a conclusão das obras de reabilitação do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme. Este projecto – que compreendeu a construção de um tanque terapêutico e a reabilitação da cozinha e dos balneários deste estabelecimento de Educação Especial – foi um dos vencedores da primeira edição do Orçamento Participativo da Região.

14:30 – Iniciativa Grupo Parlamentar PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visita as obras da via Expresso, na freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

15:00/17:00 - XIX Exposição Regional do Limão

A Exposição Regional do Limão 2021 decorre, este fim-de-semana, na freguesia da Ilha (Santana), em formato on-line. De destacar, este sábado: a conversa com dois produtores de limão locais (César Sena e Manuel João Pedro), a palestra técnica sobre a cultura do limoeiro, (pela engenheira Aurélia Sena) e as demonstrações de sabores de limão. A animação ficará a cargo dos 4 Litro, de Mónica Ascensão e do grupo de dança da Casa do Povo da Ilha.

Poderão acompanhar a Festa do Limão, através do canal naminhaterra.com e do Facebook da Casa do Povo da Ilha.

15:00 – ‘Musical Happening'

Pelas 15 horas, decorrerá, na Assembleia Legislativa da Madeira, um ’Musical Happening’. O concerto, de improviso, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), será interpretado por Gábor Bolba no contrabaixo, Duarte Santos e Jorge Garcia na percussão.

18:00 - Concerto Orquestra de Cordas

Ainda este sábado, o Salão Nobre da Assembleia volta acolher um concerto pela Orquestra de Cordas da Orquestra Clássica da Madeira.

DESPORTO

15:00 – CAB vs. Lusitânia

O CAB Madeira recebe, este sábado, o Lusitânia, no Pavilhão do CAB, em jogo da Liga masculina de basquetebol.

18:00 - Belenenses vs. Marítimo

Na 27.ª jornada da I Liga de futebol, as equipas madeirenses 'desesperam' por pontos para fugir aos lugares de despromoção.

O Marítimo, 16.º classificado, com 24 pontos, defronta o Belenenses SAD, que ocupa a 14.º posição, com 27, no Estádio Nacional do Jamor, às 18 horas, numa partida com arbitragem de António Nobre, da AF de Leiria.

Já a visita do FC Porto ao Nacional, da 27.ª jornada da I Liga, inicialmente também marcada para este sábado, foi adiada para domingo.